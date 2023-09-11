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Сегодня, 00:39

Тренер сборной Дании — о победе над Финляндией: «Сложно играть против соперника, который так компактно обороняется»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Финляндии (1:0).

«Гол стал облегчением для нас, это очень важная победа. Финляндия — хорошая команда, действительно сложно играть против соперника, который так компактно обороняется. Нам нужно выразить огромную благодарность нашим замечательным болельщикам. Это был отличный вечер. Сейчас мы возглавляем группу — и именно здесь мы и хотим быть», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

После этого матча Дания с 13 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у лидирующей Словении. Финляндия с 12 очками — на третьей строчке.

Сборная Дании по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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