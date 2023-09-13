Отбор Евро-2024 на финишной прямой: кто удивляет и кто проваливается. Расклады всех групп

Рассказываем, что творится в каждой группе.

Отборочный цикл чемпионата Европы-2024 вошел в финальную стадию. Командам осталось провести три или четыре матча в группах, а значит, можно прикидывать, кто должен отобраться в финальную часть, а кто наверняка пролетит мимо главного турнира сборных на континенте.

Группа А: неожиданная Шотландия, похорошевшие Испания и Норвегия, разочарование Грузии

Пока испанцы резвились в Лиге наций, шотландцы стремительно устраняли конкурентов по отбору. Впрочем, досталось и самой «Красной фурии» — в марте они проиграли Шотландии 0:2. Сами же бело-синие идут по роскошному графику, одержав пять побед из пяти. У шотландцев фора в три очка, так что можно себе позволить даже одно поражение.

Главный фактор успеха британцев — Скотт Мактоминей. Опорник уже забил шесть мячей в квалификации (это его единственные голы за сборные), он один из лучших бомбардиров квалификации — круче только Лукаку. Даже Роналду не настолько хорош в завершении, как хавбек «МЮ».

У испанцев, впрочем, все тоже хорошо. Де ла Фуэнте исправляет ошибки Энрике: не боится ротировать схемы, экспериментировать с ролями футболистов, играет более вертикально и дает шанс молодняку. Главное событие — гол 16-летнего Ямаля в дебюте против грузинов.

Состязаться с испанцами за второе место будет Норвегия. Тяжело, но если Холанн действительно хочет укорениться в сознании публики человеком, чуть ли не в одиночку решающим большие задачи, надо биться до последнего. А с одним из лучших плеймейкеров мира в лице Эдегора Эрлингу должно быть еще проще. Норвежцы проиграли только испанцам на выезде и сенсационным шотландцам. Но у Холанна будет возможность взять реванш: в октябре дома играют с Испанией, а в последнем туре на выезде встретятся с, возможно, уже немотивированными британцами.

А что у грузин? Этим летом молодежка всех поразила выступлением на Евро-2023: впервые в истории вышли в плей-офф, выскочив из группы смерти, но проиграли в четвертьфинале Израилю по пенальти. Казалось, вот оно — подкрепление для главной команды. Но на этих сборах что-то сломалось: Вилли Саньоль действительно интегрировал молодняк в состав, вот только обернулось все диким провалом. Сначала грузин беспощадно снесли испанцы 1:7, а потом еще сборная проиграла прямому конкуренту — Норвегии. В обоих матчах Хвича куда-то испарился и ничем не запомнился. Теперь шансы занять второе место в отборе равны нулю. Но у грузин еще будет возможность отправиться в Германию через Лигу наций.

Группа B: стабильная Франция и надежда Греции

Здесь без больших откровений: топовые сборные выдают топовые результаты. Французы ни разу не пропустили и не потеряли очки, а Нидерланды пока на характере вытаскивают матчи. Казалось, все просто, но внезапно к голландцам подкралась Греция, которая тоже хочет на Евро спустя 12 лет забвения. Шансов, на самом деле, маловато: стабильно устраняют рыб поменьше, но без шансов проиграли тем же французам и голландцам. Впрочем, впереди у греков домашние ответные матчи — можно понадеяться на чудо.

Группа C: борьба Италии, Украины и Македонии

Англия при Саутгейте как всегда королева отборочных этапов, которую невозможно обыграть. За вторую строчку изначально боролись итальянцы и украинцы, но неожиданно о себе дала знать Северная Македония.

Македонцы — главные враги итальянского футбола. Сначала лишили «Скуадруадзурру» путевки на ЧМ-2022, а пару дней назад испортили дебют Спаллетти, зацепив вничью. Еще две победы добыты в матчах с футбольным карликом Мальтой. Да, сейчас македонцы в равных условиях с Италией и Украиной, но есть ощущение, что сборная больше очков не добудет.

Предчувствие также подсказывает, что вторую путевку добудет именно Италия. Украинцы показывают смелый и современный футбол, но судьба второго места решится именно в очных матчах (плюс у Италии игра в запасе). Первая встреча за Италией, вторая пройдет в ноябре на Украине.

Группа D: Армения без Мхитаряна творит чудеса

Хорваты как всегда на классе выцарапывают победы и не волнуются по поводу выхода на Евро. Зато изрядно за второе место переживают турки: они редко пропускают Евро, но сейчас на второе место посягает армянская сборная.

Команда конкретно усилилась звездами РПЛ в лице Сперцяна и Тикнизяна, в основе также играет Арутюнян из «Краснодара», а в октябре мы, возможно, увидим дебют Севикяна из «Пари НН». В общем, банда очень приличная и амбициозная, всерьез настроенная биться за выход на турнир. Пока армяне отстают на три очка от Турции, хотя в недавнем матче чуть не вырвали победу на выезде.

Впереди у Армении три тяжелых матча, в которых все решится: Хорватия и Латвия на выезде, а также Уэльс дома. Жаль, что Мхитарян завершил международную карьеру — он мог бы добавить класса и характера молодой команде.

Сборная E: странная Польша, камбэк Албании и борьба Молдавии

Сборная Польши последних лет — необъяснимый парадокс. С завидной регулярностью отбираются на топовые турниры и стабильно проваливаются на них (выход в плей-офф катарского ЧМ — огромная удача).Но больше всего поражают их выступления в отборочных играх. Поляки то и дело влетают аутсайдерам, но все равно выцарапывают второе место.Текущий отбор — не исключение. Польша летом проиграла сборной Молдавии, а пару дней назад влетела албанцам. Но при этом обыграла немцев в товарищеском матче пару месяцев назад.

В общем, от этих ребят можно ожидать чего угодно: как героического подъема на первое место, так и провала. Шансы на успех остаются: два очка до второй строчки и четыре до первой. Хотя закрадывается мнение, что Левандовски, Зелиньски, Щенсны и компания должны спокойнее проходить свою не самую трудную группу.

Теперь поговорим о лидере. Последние годы зрители могли прочувствовать албанский дух на крупных турнирах только в матчах с участием сборной Швейцарии. Но в следующем году, спустя восемь лет, албанцы могут вернуться на Евро. Единственное поражение — от Польши в первом туре.

Главные герои албанской дрим-тим: звездная защита со Стракошей, Джимсити, Митаем из «Локо» и Хюсаем. Еще не забудем о вундеркинде Аслани из «Интера». Определенной звезды в атаке у албанцев нет, игроки равномерно распределяют голы между собой.

Отметим еще молдаван. Сейчас они располагаются на третьей строчке в группе, отставая от Албании на два очка. Есть, конечно, сомнения, что хватит запаса прочности, но победа над Польшей и ничья с Чехией оставляют приятное впечатление.

Группа F: бельгийский ремонт Тедеско, типичная Австрия и кризис Швеции

После провала на ЧМ-2022 несколько сборных сменили многолетних тренеров. Бельгия — одна из них. Тедеско быстро отремонтировал команду и теперь на всех парах мчится выравнивать репутацию на Евро, особенно после кошмарного ЧМ. Доменико нашел ключ к сердцу Лукаку, и тот в сборной играет на уровне Роналду — в шести матчах наколотил девять мячей.

Совсем рядом с тем же количеством очков идут австрийцы. Там стабильный бундесфутбол с прессингом и 90% состава из немецкого чемпионата. Плохиш Арнаутович как всегда рвет жилы в сборной, а Алаба за ним приглядывает. Пока получается отменно: четыре победы и ничья.

А вот у шведов пока ничего не клеится. За последние годы Швеция закрепились в нашем сознании как сильнейшая скандинавская сборная (спасибо Ибре), но мало того, что этот титул переняли датчане, так еще сами шведы рискуют пропустить второй топовый турнир подряд.

За сборную по-прежнему пылят Классон, Линделеф, добавился топовый бомбардир Исаки, безусловно талантливый Кулусевски — но этого не хватает для побед. Причем шведы не выглядят мальчиками для битья, порой переигрывая соперников. Вот только с реализацией пока туговато. К старту отбора на ЧМ-2026 проблему надо решить. Сейчас уже смысла напрягаться нет: австрийцы с бельгийцами уже оторвались от скандинавов на семь очков.

Группа G: уверенная Венгрия, трясущаяся Сербия и набирающая ход Черногория

Одна из самых ровных групп. Венгры во главе с Собослаи запрыгнули на первое место, внезапно обойдя сербов с самым изысканным подбором футболистов. Но Сербия точно так же, как и Польша, умудряется проигрывать тотальным аутсайдерам, чем усложняет себе жизнь.

Еще на два очка отстает Черногория, за которую забивает забытый всеми Йоветич. Если сербы продолжат в том же духе, то черногорцы могут порадовать население небольшой страны первым в истории выходом на Евро.

Группа H: группа смерти и воодушевляющий Казахстан

Кто бы мог подумать, что реальной группой смерти станет группа H, где вроде как нет топовых сборных? Однако к окончанию шестого тура четыре команды идут впритык друг другу с разницей в одно очко. На квалификацию рассчитывает Дания, Словения, Финляндия, но нас больше интересует Казахстан. Магомед Адиев, знакомый нам по работе в «Анжи», сотворил что-то немыслимое с командой.

С темпа слегка сбило домашнее поражение от финнов, но затем обыграли Северную Ирландию. Впереди еще четыре матча, из которых прогулкой можно назвать только игру с Сан-Марино — там казахам стоит напрячься ради разницы мячей, которые по итогу могут сыграть важную роль в распределении мест в квартете.

Группа I: очевидная Швейцария и борьба между Израилем и Румынией

Здесь все тоже ровно. Швейцария с Муратом Якиным вряд ли позволит себе пропустить крупный турнир, но в спину им дышат Румыния и Израиль, у которых разница всего в одно очко. Израильтяне после успехов на молодежных ЧМ и Евро плавно интегрируют золотые активы в состав и будут очень интересным гостем на турнире в Германии. Все должно решиться в ноябре, когда в предпоследнем туре израильская сборная сыграет с Румынией.

Группа J: яростная Португалия и внезапный Люксембург

Роберто Мартинес понял, что золотое бельгийское поколение уже в прошлом, и ушел за новым вызовом. Если в сборной Бельгии у тренера был более скудный арсенал футболистов (все топы уже в старте, а на замене молодняк или середняки), то в сборной Португалии игроков хоть отбавляй — на все позиции и на разный вкус.

Поэтому Мартинес не заметил отсутствия Роналду с Люксембургом и с Рамушем на острие одержал крупнейшую победу в истории сборной (9:0). Но Криштиану по-прежнему главная прима команды, несмотря на призывы расстаться с рекордсменом после невнятного ЧМ-2022. Криш уже забил пять мячей в отборе и нисколько не мешает команде — у сборной шесть побед из шести, 24 забитых мячей и ноль пропущенных!

А еще есть очень перспективный Люксембург. Да-да, не удивляйтесь! Эта сборная уже давно не тот беспомощный карлик, каким его малюют. Уж точно сильнее Лихтенштейна. Хоть восприятие команды и может нарушить унижение от португальцев, не обманывайтесь результатом — люксембуржцы не так уж плохи.

Сборная уже набрала 10 очков, обыграла Исландию, Боснию и Герцеговину, а еще старается играть в симпатичный современный футбол. Из-за этого стремления уже отхватили в двух матчах 15 мячей от Португалии, но на этом террор от КриРо и компании должен закончиться: впереди Лихтенштейн, Словакия дома (прямой конкурент, от которого отстают на три очка), и все те же Исландия и Босния.