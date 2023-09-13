Игру в Бухаресте приостановили на 50 минут.

Скандальные баннеры

В матче 6-го тура квалификации Евро-2024 Румыния — Косово случился громкий скандал. Напряжение в противостоянии этих команд было еще в июне, когда во время встречи в Приштине (0:0) косовские болельщики освистали румынский гимн и оскорбляли футболистов и болельщиков гостей.

В ответной игре уже команду Косово ждал «теплый» прием. На этот раз румынские фанаты освистали гимн соперника и скандировали «Сербия!». А уже на 18-й минуте судья был вынужден остановить встречу: болельщики из группировки Unite Sub Tricolor («Объединение под триколором») жгли и бросали на поле фаеры, скандировали политические кричалки и вывесили два баннера: «Косово — Сербия» и «Бессарабия — Румыния» (Бессарабия — область, находящаяся на территории Молдавии и Украины. — Прим. «СЭ»).

Когда матч приостановили, несколько футболистов румынской сборной отправились к трибуне, чтобы поговорить с фанатами и попросить убрать баннеры. Но зрители отказались. После этого судья отправил команды в раздевалки, и игра возобновилась лишь спустя 50 минут.

Примечательно, что за несколько часов до стартового свистка United Sub Tricolor опубликовала послание, где анонсировала ответные действия за события в Приштине:

«Сегодня вечером сборная сыграет с футбольным представителем региона, который Румыния не признает независимым государством, уважая историческую правду, согласно которой эта территория была незаконно отделена от нашего соседа Сербии.

В Приштине наш гимн долго освистывал весь стадион, а румынские болельщики подвергались неоднократным оскорблениям со стороны косовских зрителей. Пришло время ответных действий.

Мы остаемся последовательными в подтверждении реальности, и, как мы подчеркивали в матчах с Сербией в 2018 году, а также в матче в Приштине, мы воспринимаем сегодняшнего противника как субъект, лишенный легитимности и отделенный от родины посредством иностранных интересов. Подобно тому, как Бессарабия неоднократно была украдена у нашей страны «монстром с Востока».

После возобновления игры Румыния забила два гола и одержала победу 2:0, но широкую общественность это уже не сильно волновало — все обсуждали только политическую акцию.

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Детали происходившего на стадионе

Жандармерия Бухареста оперативно выступила с официальным заявлением:

«Во время футбольного матча несколько членов самопровозглашенной фракции «ультрас» использовали запрещенные пиротехнические средства, оскорбляли гостей, вывесили баннер с надписью «Косово — Сербия» и скандировали соответствующий лозунг. После этих действий арбитр принял решение приостановить матч на неопределенный срок с принятием соответствующего решения.

Представители властей, участвовавших в организации и проведении спортивного мероприятия, провели переговоры с болельщиками-организаторами, чтобы заставить их прекратить незаконные действия, и игра возобновилась при условии, что эти действия будут прекращены. В противном случае сборная Румынии могла получить техническое поражение".

Румынские СМИ более детально изучили историю конфликта — и то, как он развивался:

«В центре инцидентов оказались болельщики нескольких команд страны, — пишет издание Sport.ro. — Среди наиболее активных был Андрей Преда по прозвищу Гогоаша, лидер «Пелуза Суд Крайова», который беседовал с жандармами, румынскими футболистами и представителями УЕФА. Ультрас из Unite Sub Tricolor вступили в конфликт с присутствующими на соседней трибуне румынскими болельщиками, скандировавшими «Позор вам!». Фактически весь стадион впоследствии освистал группу, спровоцировавшую инцидент на Национальной арене. Баннер с надписью «Косово — Сербия» в итоге был передан жандармам, которые отдали его партийному наблюдателю. В «переговорах» также участвовала Федерация футбола Румынии и представители УЕФА. Ультрас пообещали не повторять кричалки, но при условии, что их не выгонят со стадиона».

Капитан сборной Румынии Николаэ Станчу рассказал о переговорах с фанатами:

«Я передал болельщикам слова судьи: если баннер не уберут, матч будет немедленно остановлен. Болельщики сказали, что их спровоцировал вратарь Косово, который якобы показывал им неприличные жесты. Я же просто хотел им сказать, чтобы они убрали баннер, иначе игру остановят.

Во время паузы в раздевалке мы старались не спрашивать, что происходит снаружи. Мы знали, что продолжим встречу, знали, что не следует терять голову, впадать в уныние и быть слишком агрессивными. Главное было сохранять спокойствие".

Фото Reuters

Реакция на события

Уже после игры официальный релиз опубликовала Румынская федерация футбола (FRF):

«FRF решительно осуждает безответственное поведение группы фанатов с Южной трибуны, которое привело к остановке вчерашнего матча. Мы подтверждаем принцип невмешательства политики в спортивную деятельность. Ревизионизм неприемлем в футболе, и FRF решительно осуждает провокационные послания политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера, которые категорически запрещены на стадионах.

Все это проявила на трибунах Национальной арены небольшая группа так называемых болельщиков, влияя на нормальный ход матча и на настроение игроков сборной. Хулиганские действия осудили остальные зрители стадиона, которых лишили желаемого и оплаченного футбольного зрелища.

FRF сожалеет о неудачном опыте, который пришлось пережить большинству зрителей, и благодарит их за фантастическую поддержку, которую они оказали сборной во второй половине матча, приведя их к драматической победе!"

Позже с заявлением выступила жандармерия Бухареста, объявившая, что в данный момент проводится установление личностей болельщиков, «совершивших антиобщественные действия, из-за которых футбольный матч был прерван».