Трансляция игры Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг» на «Матч ТВ» начнется в 20.30 мск

30 ноября «Аталанта» на домашнем стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) сыграет против лиссабонского «Спортинга» в матче группы D Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Аталанта» — «Спортинг» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляцию матча ЛЕ «Аталанта» — «Спортинг» покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.

За команду из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Хавбек попал в заявку команды на матч против «Спортинга».

«Аталанта» тренера Джан Пьеро Гасперини занимает первое место в группе D с 10 очками. «Спортинг» — второй с 7 баллами.

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