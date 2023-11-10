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Сегодня, 00:57

«Арис» проиграл «Бетису». Кокорин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
9 ноября. Бетис — Арис — 4:1.
Фото Global Look Press
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«Бетис» обыграл «Арис» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Гости на 20-й минуте встречи забили гол, но ВАР его отменил из-за офсайда. На 34-й минуте Борха Иглесиас вывел испанскую команду вперед и команды ушли на перерыв со счетом 1:0.

В начале второй половины ВАР отменил еще один гол «Ариса». Нападающий Айтор Руибаль на 64-й минуте удвоил преимущество «Бетиса». Затем полузащитник Набиль Фекир мог довести счет до крупного, но не реализовал пенальти. Однако почти сразу с его передачи забил Марк Рока. Российский нападающий кипрской команды Александр Кокорин, вышедший на замену, забил на 84-й минуте. Однако Эз Абде в добавленное время вернул хозяевам преимущество в 3 мяча.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
4:1
Арис Л

В другой встрече группы C «Рейнджерс» выиграл у пражской «Спарты» — 2:1. Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго.

Бразильский нападающий Данилу на 12-й минуте открыл счет, а спустя несколько минут ассистировал Тодду Кантвеллу. В середине второго тайма гостям удалось сократить счет до минимума.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:1
Спарта П

«Бетис» с 9 очками занимает первое место в группе С. «Рейнджерс» идет на второй строчке — 7 очков. «Спарта» и «Арис» занимают 3-ю и 4-ю строчки соответственно.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/
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Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Бетис
ФК Рейнджерс
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