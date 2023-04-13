Главный тренер «Фейеноорда» Слот перед матчем с «Ромой» Моуринью: «Ценю Жозе, но я фанат другого футбола»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот перед матчем с «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы высказался о тренере римлян Жозе Моуринью.

«Я фанат другого футбола. Я ценю Моуринью, несмотря на то, что я фанат Гвардиолы. Если вам действительно нравится смотреть футбол Гвардиолы, это не значит, что вы не можете оценить то, что делает другой тренер. Витрина трофеев Моуринью говорит сама за себя», — цитирует Слота AS.

Первый матч между «Фейеноордом» и «Ромой» пройдет 13 апреля в Роттердаме. Начало игры — в 19.45 (мск).