Гуренко заявил, что футболисты «Ромы» могли бы играть интересней

Бывший полузащитник «Ромы» и московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о предстоящем финале Лиги Европы между итальянской командой и испанской «Севильей».

«Я бы не сказал, что какая-то команда будет фаворитом. Для меня они плюс-минус по составу одинаковые. Думаю, «Рома» будет играть по сценарию второй игры с «Байером» — организованно и дисциплинированно в обороне, будут искать шанс в контратаках. «Севилья» будет больше владеть мячом и инициативой. Нравится ли мне закрытая игра «Ромы» при Моуринью или мне скучно от их матчей? Не то, что скучно, и не скажу, что мне такие игры неинтересны, но подбор футболистов у «Ромы» все-таки для более интересной игры. Но не всегда такие матчи дают результат, они и чередовали хорошие игры с провальными. У «Ромы» не было стабильности. Моуриньо никогда не проигрывал финалы еврокубков и «Севилья» всегда побеждала в финалах Лиги Европы? Это два опытных бойца. Кому-то придется проиграть», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Встреча «Севилья» — «Рома» пройдет сегодня, 31 мая, в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 22/00 по московскому времени.