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Лига Европы

Сегодня, 21:00

«Карабах» обыграл ХИК в матче квалификации Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Карабах» обыграл ХИК в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы —2:1. Встреча прошла в Баку на стадионе «Азерсун Арена».

У хозяев голы забили полузащитник Леандру Андраде на 55-й миунте и вингер Жуниньо на 85-й. У гостей единственный мяч забил нападающий Энтони Олусанья (77-я).

Ответный матч пройдет 17 августа в Хельсинки, начало — в 19.00 мск.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
10 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
2:1
ХИК

В другом матче «Жальгирис» дома проиграл «Хекену» — 1:3. У гостей голы забили Срджан Хрстич (38-я, 47-я) и Миккель Рюгор (70-я), у хозяев — Нассим Хнид (85-я).

Второй матч состоится 17 августа в Гетеборге (Швеция), начало — в 20.00 мск.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Bravida (Гетеборг)
Хеккен
Жальгирис В

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