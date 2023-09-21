Клопп — о матче против ЛАСКА в ЛЕ: «Мы фавориты, но мы относимся к этой игре серьезно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против ЛАСКА.

«Я знаю австрийский футбол, но я никогда не был в Линце. Я знаю, что мы фавориты, но мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Мы относимся к этой игре серьезно и хотим извлечь из нее максимум пользы. Мы не самонадеянны, мы хотим победить. Соперник очень стабилен, хорошо использует фланги, у него хорошие штрафные удары. Это будет нелегко, и если вы позволите ему играть, он воспользуется этой возможностью», — приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа.

Матч между командами пройдет в четверг, 21 сентября. Начало — в 19.45 по московскому времени.