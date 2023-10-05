«Ливерпуль» на своем поле примет бельгийский «Юнион» в матче группы E Лиги Европы в четверг, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль, начало — в 22.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатную видеотрансляцию встречи «Ливерпуль» — «Юнион». Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Следить за ключевыми событиями матча ЛЕ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу своей группы с тремя очками. «Юнион», который тренирует Александер Блессин, с одним баллом располагается на второй строчке.

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