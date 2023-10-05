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Лига Европы

Сегодня, 18:45

Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч против «Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Кокорин (справа) и Лео Бенгтссон.
Фото Reuters
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между «Арисом» и «Рейнджерс».

Встреча пройдет в Лимасоле. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в стартовый состав кипрского клуба и начнет матч на скамейке.

«Арис»: Вана, Мусунда, Боачи, Бенгтссон, Гомис, Яго, Маямбела, Струски, Сзоке, Урошевич, Бабика.

«Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Лундстром, Голдсон, Дессерс, Ламмерс, Сима, Райт, Дэвис, Баришич, Раскин.

Александр Кокорин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Рейнджерс
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