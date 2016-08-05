Олег Кононов: "Краснодару" достался серьезный соперник"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов, комментируя итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги Европы, подчеркнул, что его команде достался серьезный соперник. За выход в групповую стадию турнира "Краснодар" сыграет с албанским "Партизани".

– Для нас эти матчи очень важны, поскольку по их итогам решится, пройдем ли мы в групповой этап Лиги Европы или нет, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Кононова. – Мне довелось посмотреть все 90 минут матча "Партизани" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против клуба "Зальцбург", который проходил в Австрии. Меня очень впечатлила игра албанской команды, особенно во втором тайме, когда она доминировала на поле, и хозяева, как мне показалось, пребывали в легком недоумении, поскольку ничего не могли поделать с соперниками. В составе "Партизани" имеются весьма сильные легионеры, да и местные игроки – футболисты тоже вполне квалифицированные. Достаточно вспомнить, что на недавнем Еuro сборная Албании смотрелась очень даже достойно, и это красноречиво говорит об уровне футбола в этой стране в целом. Так что считаю, что нам достался серьезный соперник, и мы будем стараться подойти к этим важным матчам предельно сконцентрированными.