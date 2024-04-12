Крауч: «Аталанта» была просто фантастической в матче с «Ливерпулем»

Бывший бомбардир «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал поражение от «Аталанты"(0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«То, какие силы Гасперини выдвинул вперед, говорит о его смелости. Ими команда очень глубоко прессинговала, так что «Ливерпуль» не мог вывести мяч. А во втором тайме «Аталанта» оказалась еще более доминирующей. Она была просто фантастической», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.