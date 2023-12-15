«Аякс» спасает сезон, Лунев в плей-офф с «Карабахом», яркие матчи Миранчука и Оздоева

Рассказываем о главных матчах 6-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

Де Дзерби обошел Гаттузо

Группа В

Все думали, что амстердамский лев умер, а он лишь прилег отдохнуть. По крайней мере, на такие мысли наводит работа Йона ван'т Схипа, после назначения которого «Аякс» в национальном чемпионате выдал серию из семи беспроигрышных матчей (+6=1) и взлетел из зоны вылета на пятое место. В общем, морально и ментально созрел для того, чтобы спасти европейский сезон и получить утешительный пропуск в плей-офф Лиги конференций. Всего-то и нужно было — одержать первую победу в групповом турнире.

И на столь ответственную встречу «Аякс» вывел самый юный еврокубковый капитан. В четверг защитнику Хато, который уже успел дебютировать в голландской сборной, было 17 лет и 282 дня, и он больше чем на год превзошел прежнее достижение де Лигта. Игра же началась столь резво, что к 11-й минуте команды обменялись голами.

Хато при стандарте АЕК сыграл не слишком удачно, однако быстро исправился, отдав голевой пас вернувшему хозяевам лидерство Тэйлору. Добил же греков второй мяч Акпома, после чего устроившие аттракцион неслыханной щедрости голландцы упустили возможность выиграть с разгромным счетом. А главное — в этом сезоне «Аякс» начали хоронить слишком рано.

Игра «Брайтона» и «Марселя» тоже не была проходной, так как между первым и вторым местом в группе есть большая разница. Победитель сразу попадает в 1/8 финала, тогда как второй команде предстоит еще сыграть с соперником, который занял третье место в Лиге чемпионов. А это и дополнительные матчи в календаре, и сомнительная перспектива сражаться с «Бенфикой», «Галатасараем», «Фейеноордом» или «Миланом».

Что удивляло, так это нули на табло по итогам первого тайма, ведь «Брайтон» в текущем сезоне в каждом матче как забивает, так и пропускает. Дело шло к удивительному для «чаек» результату, но все же в итальянской тренерской дуэли Роберто де Дзерби взломал выстроенную Дженаро Гаттузо оборону. А точнее, это сделал эффектно разобравшийся с защитниками Жоао Педро, после удара которого вратарь даже не шелохнулся. Дебютант еврокубков «Брайтон» оказался совсем не робким и выиграл группу.

И В Н П М О 1. Брайтон 6 4 1 1 10-5 13 2. Марсель 6 3 2 1 14-10 11 3. Аякс 6 1 2 3 10-13 5 4. АЕК 6 1 1 4 6-12 4

Андрей Лунев. Фото Global Look Press

Лунев пропустил от своего, Лодыгин допустил ошибку

Группа D

После яркого выхода на замену в игре с «Миланом» Алексей Миранчук в Польше получил место в стартовом составе и снова оправдал доверие Джан Пьеро Гасперини. Как и еще один герой итальянского тура Муриэль — его связка с российским полузащитником снова сработала. Наш легионер отобрал мяч в центральной зоне и отправил к воротам не упустившего свой шанс колумбийца. Второе взятие ворот тоже состоялось при непосредственном участии Миранчука, чья подача при розыгрыше углового посеяла панику в обороне хозяев, а после серии отскоков свой первый гол на профессиональном уровне забил 20-летний защитник Бонфанти.

И В Н П М О 1. Аталанта 6 4 2 0 12-4 14 2. Спортинг Л 6 3 2 1 10-6 11 3. Штурм 6 1 1 4 4-9 4 4. Ракув 6 1 1 4 3-10 4

Группа Н

Чтобы «Карабах» лишился второго места, в заключительном туре должны были случиться две сенсации. Во-первых, домашнее поражение команды Гурбана Гурбанова от не набравшего ни одного очка аутсайдера «Хеккена». Во-вторых, успех «Мольде» в Леверкузене. Но довольно быстро разговоры об этом закончились, так как азербайджанцы открыли счет в первой же атаке, и практически тут же «Байер» прикончил интригу голом Шика.

А так как к перерыву команда Хаби Алонсо громила не отошедший от победы в Кубке Норвегии гостей (3:0), вторые таймы превратились в формальность. С финальным свистком зафиксировали то, чего ожидали. «Байер» впервые в своей истории прошел групповой турнир еврокубка со стопроцентным результатом. Что касается «Карабаха», то он сыграет в плей-офф континентального турнира третий раз подряд. На этот раз — с Андреем Луневым в воротах, который в четверг несколько раз выручил, а пропустил от отправившего мяч в свои ворота одноклубника.

И В Н П М О 1. Байер 6 6 0 0 19-3 18 2. Карабах 6 3 1 2 7-9 10 3. Мольде 6 2 1 3 12-12 7 4. Хеккен 6 0 0 6 3-17 0

Группа F

В игре, которая решала судьбу «Панатинаикоса» в еврокубках, ворота афинян защищал Юрий Лодыгин. До этого бывший голкипер сборной России провел пять матчей в греческом чемпионате, и пропустил в них лишь один мяч. Сейчас же не выступавшему в континентальных турнирах со времен «Зенита» Лодыгину пришлось капитулировать в середине первого тайма. При подаче углового нерасчетливо сыграли как голкипер, так и защитник зеленых. Для того, чтобы попасть в плей-офф Лиги конференций, достаточно было сравнять счет, однако греки пропустили второй мяч. Тут вопросов к Лодыгину быть не может — Чери расстреливал ворота из центра штрафной. Вместе с Юрием из еврокубков вылетели бывшие игроки РПЛ Едвай и Вилена.

И В Н П М О 1. Вильярреал 6 4 1 1 9-7 13 2. Ренн 6 4 0 2 13-6 12 3. Маккаби Х 6 1 2 3 3-9 5 4. Панатинаикос 6 1 1 4 7-10 4

Лига конференций: «Астана» завершила европейскую кампанию

Группа С

«Астана» могла продлить европейский сезон только в одном случае — при собственной победе в гостях у не терявшей очков «Виктории» и выигрыше «Балкани» в Загребе. И надежда на казахстанское чудо прожила почти час — до первого гола чехов, вслед за которым последовал второй. Примерно в это же время в Хорватии «Динамо» тоже забило дважды. Как и предполагалось, все встало на свои места, а единственный представитель Казахстана в групповых турнирах завершил свой путь на третьем месте, которое в Лиге конференций не имеет практического смысла.

И В Н П М О 1. Виктория Пл 6 6 0 0 9-1 18 2. Динамо З 6 3 0 3 10-5 9 3. Астана 6 1 1 4 4-13 4 4. Балкани 6 1 1 4 3-7 4

Группа D

Чтобы сразу попасть в 1/8 финала, «Буде-Глимт» требовалась победа в Брюгге. Причем чемпионам Норвегии, которые в выходные проиграли кубковый финал «Мольде» (0:1), снова не приходилось рассчитывать на травмированного Никиту Хайкина. А его сменщик не выручил, пропустив удар над собой от восходящей звезды сборной Норвегии Нусы. Стоило же «Буде» отыграться при помощи ВАР, который помог арбитру определить, что фол был не за штрафной, а внутри нее, как «Брюгге» в следующей атаке вернул себе лидерство. Теперь скандинавам придется сыграть с одной из команд, занявших третьи места в Лиге Европы.

И В Н П М О 1. Брюгге 6 5 1 0 15-3 16 2. Буде Глимт 6 3 1 2 11-8 10 3. Бешикташ 6 1 1 4 7-14 4 4. Лугано 6 1 1 4 6-14 4

Группа G

Для ПАОК, как победителя группы, заключительный тур был формальностью, однако на своем поле «двуглавые орлы» выставили боевой состав, который большую часть первого тайма сенсационно проигрывал финскому аутсайдеру. Но закончилось все яркой победой, а переломным оказался гол Магомеда Оздоева, который включился в атаку вторым темпом и неотразимо пробил с передачи Мейте. Что интересно, в прошлый раз 31-летний полузащитник забивал в еврокубках тоже в декабре — за «Зенит» в ворота «Челси» два года назад. Всего же на счету Оздоева уже пять результативных ударов в форме ПАОК. Столько же набралось за весь прошлый сезон в турецком «Фатих Карагюмрюк».

Магомед Оздоев. Фото ФК ПАОК

И В Н П М О 1. ПАОК 6 5 1 0 16-10 16 2. Айнтрахт Ф 6 3 0 3 11-7 9 3. Абердин 6 1 3 2 10-10 6 4. ХИК 6 0 2 4 7-17 2

Статистика дня

1-й в истории еврокубков командой, которая не вышла из группы при разности мячей «+10», стал «Норшелланн».

6 домашних матчей составляет результативная серия нападающего «Ромы» Лукаку в Лиге Европы. Прошлый раз такой же отрезок в 2015 году удавался выступавшему тогда в «Севилье» Гамейро.

10 побед в рамках одной еврокубковой кампании — новый рекорд «Фенербахче».

16 лет и 204 дня — возраст игрока «Байера» Изекора, который стал самым юным футболистом, сыгравшим за немецкий клуб во втором по статусу еврокубке.

23 матча с начала сезона не проигрывает «Байер». Леверкузенцы в шаге от повторения рекорда Германии, который в 1982 году установил «Гамбург».