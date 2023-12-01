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Сегодня, 01:35

Кокорин сыграл в стиле Месси. Исполнил «ложную девятку» и оформил голевой пас в Шотландии

«Арис» сыграл вничью с «Рейнджерс»
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Александр Кокорин.
Фото Reuters
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Правда, до победы «Арис» не дотянул.
Лига Европы. Группа C
30 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:1
Арис Л

«Арис» подошел к выездному матчу с «Рейнджерс» в тяжелой ситуации: киприоты набрали три очка в четырех турах и рискуют остаться без еврокубковой весны. Математические шансы на плей-офф Лиги Европы еще оставались, но и попадание в 1/16 Лиги конференций будет считаться большим успехом.

Пражская «Славия» с третьего места сыграла матч чуть раньше «Ариса» и сенсационно обыграла «Бетис», набрав семь очков. Таким образом, «Арису» необходима была только победа в Глазго, и для ее достижения главный тренер Алексей Шпилевский придумал интересную задумку.

Кокорин играл «ложную девятку». Смещался в центр и на фланги, а еще отдал изящную голевую

Несмотря на то, что номинально Кокорин был единственным центрфорвардом, Александр исполнял роль «ложной девятки». Россиянин регулярно опускался глубже, в центр поля, а иногда помогал комбинировать на флангах (особенно тяготел к правому краю). Например, на 11-й минуте Саша сыграл в стеночку с партнером в центре поля и развернул атаку через край — в итоге довели атаку до опасного удара.

Александр Кокорин. Кокорин сверкнул в Лиге Европы: за 15 минут забил и чуть не отдал голевую. Но «Арис» все равно проиграл

Можно сказать, что Кокорин этим вечером был лимассольским Лео Месси. В начале 2010-х аргентинец исполнял такую же роль и обладал полной свободой перемещения в атаке. Правда, степень эффективности Кокорина и аргентинца вряд ли можно сравнивать. Да и ччувствовалось, что нашему легионеру не хватает взаимопонимания с партнерами. Это все-таки не праймовая «Барселона»: игрокам «Ариса» нужно пять секунд для того, чтобы принять мяч, развернуться и отдать передачу — непозволительная роскошь для еврокубков.

Отличие еще и в условиях. Роль Месси только дополняла каталонскую тики-таку, а вот в «Арисе» другая задумка — вероятно, Шпилевский дал такие указания Кокорину из-за ставки на контратаки. Саша в свои 32 уже не радует скоростью — поэтому в высокой позиции для быстрой атаки оставались вингеры.

Кокорин возвращался на привычную позицию центрального нападающего в двух случаях: когда «Рейнджерс» выходил из обороны и когда «Арис» переходил в позиционное наступление на чужой половине поля. Но при затяжных атаках шотландцев ему приходилось помогать партнерам аж у своих ворот: сделал несколько выносов, в том числе после угловых.

И все-таки задумка Шпилевского принесла успех. На 28-й Кокорин подхватил мяч в центре и оформил закидушку на Шави Бабику, который протащил мяч до штрафной и переиграл вратаря, открыв счет (и снова что-то в стиле Месси). На 35-й форвард мог сам удвоить счет: вбежал в штрафную и открылся под прострел, но удар прошел выше ворот.

«Арис» не довел игру до победы. Теперь евровесна под вопросом

Правда, второй тайм у гостей не задался. Уже на 49-й минуте «Рейнджерс» сравнял: 20-летний Росс Маккослэнд пальнул из-за штрафной в штангу, отскоком от которой мяч пересек линию ворот. Интересно, что он начинал матч в запасе, но вышел на поле на 36-й минуте, заменив Тодда Кантуэлла (травмы у англичанина не было — видимо, тактическая замена).

Сразу после пропущенного мяча включился Кокорин. Россиянин что-то не поделил с одним из игроков «Рейнджерс», устроил с ним толкучку и выбил мяч, который ожидал розыгрыша после фола. Рефери не прошел мимо эпизода и показал Александру желтую.

После этого Саша, увы, полезными действиями не отметился. Разве что заработал угловой на 77-й. Портал WhoScored оценил игру Кокорина в 7,5 баллов. Это лучший результат среди игроков «Ариса» и третий среди всех футболистов на поле. Две успешные попытки дриблинга, одна передача под удар, 40 пасовв целом, один удар и пять успешных верховых единоборств — в целом, неплохо. Да и на групповом этапе Саша проявляет себя здорово — 2+1 в четырех матчах, напрямую поучаствовал в половине голов команды.

Несмотря на ничью на выезде в Шотландии (для кипрского футбола — хороший результат), «Арис» не только потерял шансы на плей-офф Лиги Европы, но и в целом уложнил себе задачу выйти в евровесну. Для попадания в Лигу конференций в следующем туре необходимо побеждать «Спарту» на выезде — причем минимум с разницей в два мяча. «Арис» сможет только сравняться с чехами по очкам, поэтому при равенстве будут считаться личные встречи. И это проблема — в прошлый раз «Спарта» победила 3:2.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Бетис

5

3

0

2

7-4

9

2. Рейнджерс

5

2

2

1

5-4

8

3. Спарта Пр

5

2

1

2

6-6

7

4. Арис Л

5

1

1

3

6-10

4

14 декабря. Бетис — Рейнджерс, Арис — Спарта Пр.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Рейнджерс
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