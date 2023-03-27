Агент: «В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца»

Агент Игор Глушевич сообщил, что руководство «Црвены Звезды» довольно тем, как выступает за клуб арендованный у «Локомотива» нападающий Марко Раконьяц.

«В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца. Что касается его выкупа, давайте подождем и посмотрим, что произойдет в следующие полтора месяца», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он успел провести 4 матча, в которых забил 3 мяча и отметился результативной передачей.