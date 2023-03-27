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Сегодня, 17:33

Агент: «В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца»

Алина Савинова
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Агент Игор Глушевич сообщил, что руководство «Црвены Звезды» довольно тем, как выступает за клуб арендованный у «Локомотива» нападающий Марко Раконьяц.

«В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца. Что касается его выкупа, давайте подождем и посмотрим, что произойдет в следующие полтора месяца», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он успел провести 4 матча, в которых забил 3 мяча и отметился результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-v-tsrvene-zvezde-ochen-dovol-ny-rakon-yatsem/
Футбол
ФК Црвена Звезда
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