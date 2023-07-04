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Сегодня, 18:26

Агент Кокорина отреагировал на информацию, что футболист не вернется в «Арис»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболист не вернется в «Арис».

«Саша начнет подготовку сезона вместе с «Фиорентиной». Когда команда соберется, Саша вернется из отпуска вместе с командой. «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», — сказал Бердышев «СЭ».

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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Источник: Александр Кокорин не вернется в «Арис»