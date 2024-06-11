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Саутгейт и самая сложная работа в мире. Колонка Казанского — о сборной Англии

Англия сыграет в группе C Евро-2024 с Данией, Словенией и Сербией
Денис Казанский
Колумнист
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Гарет Саутгейт.
Фото «СЭ»
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Денис Казанский переключился с АПЛ на чемпионат Европы. В своей авторской рубрике «Биг-Ден» он с помощью кораблей, картины Репина и Исландии обнажает все проблемы команды Саутгейта.

Как говорят в одном небольшом домике в одном нескучном саду: «Внимание, вопрос!»

Какую работу вы считаете самой сложной в мире?

Мне как-то попалась документалка, в которой рассказывали о выморозке кораблей. В Республике Саха, в минус 40, люди лезут под судна, делают яму во льду прямо на реке и постепенно, отпиливая лед по слоям, прорываются к винтам и валам для техосмотра и ремонта. С одного корабля надо снять 180 тонн льда. Монотонная работа на несколько месяцев.

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Звучит нереально. Выглядит еще неправдоподобнее.

Казалось бы, что может быть тяжелее?

Ответ нетривиален — тренировать сборную Англии по футболу.

В любые времена весь мир, и даже король, знает, что команда должна играть 4-4-2. Весь мир, и даже король, уверен, что вот именно сейчас в Англии золотое поколение футболистов. Весь мир, и даже король, требует только победы. Иначе публичный позор. «Мы придумали игру, а ты не знаешь, как научить в нее выигрывать?»

С 1966 года ничего не меняется. Все всё знают и надеются... Англия проигрывает.

Уже восемь лет, рекорд в новой эре, Гарет Саутгейт тренирует сборную.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

За это время его команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира (2022), полуфинала чемпионата мира (2018) и финала Евро (2021). Невиданные до него горизонты.

Его футбол всегда был очень осторожным, если не сказать примитивным.

Это идет в конфликт с набором игроков, который есть в его распоряжении все эти восемь лет. Там сплошные звезды премьер-лиги.

Черно-белый футбол при яркости палитры иногда приносит результат.

Но Саутгейт ничего не выиграл. Более того, многим, в том числе и мне, видится, что Саутгейт все проиграл.

11&nbsp;июня. Лондон. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел

Три года назад в финале Евро против Италии Англия повела в счете. Соперник был растерян. Саутгейт тоже. Он не стал дожимать, он стал оберегать результат. И поплатился серией пенальти.

В Катар Англия ехала за победой. Отрицательный опыт предыдущего турнира должен был помочь. При такой россыпи звезд в атаке играть от обороны — преступление. Но.

В четвертьфинале против Франции Англия пропустила сразу. И продолжала завороженно наблюдать, как Мбаппе и компания церемонно перекатывают мяч.

Не забитый Кейном пенальти за пять минут до конца основного времени стал символом всей кампании — когда все в твоих ногах, ты этим не пользуешься.

Харри Кейн не забивает пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 против сборной Франции.
Фото Global Look Press

После игры отставка Суатгейта была вопросом техническим. Он обещал победу, он привез поражение. Какой смысл в этом союзе дальше?

Его нашли: атмосфера в сборной, уровень результатов и амбиции, что вот в Германии на Евро точно получится. Так себе идея, как мне представляется.

В отборочной кампании никаких новых форм мышления Англия не показала. Более того, в последних матчах команда напомнила про антирекорд 1954 года выпуска. Тогда на «Уэмбли» англичане пропускали первыми три раза подряд. И вот теперь залетало от Бразилии, Бельгии и Исландии. Поражение от исландцев и вовсе стало страшной пощечиной.

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Последняя игра перед самолетом в Германию, перед собственной публикой... Один удар в створ за 90 минут. Логичное «бууу» от толпы на «Уэмбли». 0:1 от команды, которая Евро будет смотреть по телевизору.

Англия традиционно считается фаворитом. Фраза, избитая до безобразия. И, как выясняется, совершенно неподходящая команде-2024.

Тренировка сборной Англии.
Фото Reuters

Да, в атаке, как обычно, коллектив собран просто пятизвездный — лучший бомбардир бундеслиги Харри Кейн, лучший футболист Англии Фил Фоден, лучший игрок ла лиги и триумфатор Лиги чемпионов Джуд Беллингем, фееричный канонир Букайо Сака и Коул Палмер — феномен из «Челси».

В последний момент Саутгейт отцепил от команды Джека Грилиша («Сити») и Джеймса Мэддисона («Тоттенхэм») — двух харизматичных художников своих клубов, которые всегда знают, что делать с мячом в атаке.

Но он им никогда не доверял. А на скамейку решил не везти. В случае провала на Евро ему обязательно припомнят эти две фамилии. Они могут менять игру. Он их не захотел.

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Если нападение является лучшей формой защиты, то Кубок Анри Делоне можно отдавать англичанам уже сейчас. Но Саутгейт в атаку не играл никогда. Ему важно надежно сыграть в обороне, «на нолик».

За это в воротах будет отвечать Джордан Пикфорд, едва не утонувший вместе со своим «Эвертоном». Однако он сомнений не вызывает. В сборной Джордан всегда смотрится ярче. Более того, в «Эвертоне» по всем статистическим показателям он выдал свой лучший сезон за последние шесть лет.

А дальше начинаются сплошные проблемы. В опорной зоне в связке с Райсом есть только молодой Кобби Майну, который провел первый год в «МЮ». Яркий, но первый.

В защите почти по Пелевину — Джон Стоунс и пустота.

Джон Стоунс.
Фото Reuters

Харри Магуайер на Евро не поехал — так и не набрал нужных кондиций. Марк Гехи («Кристалл Пэлас»), Льюис Данк («Брайтон»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джо Гомес («Ливерпуль») — у этой четверки в сумме 36 матчей за сборную. Международный опыт для такой позиции на турнире является краеугольным камнем мастерства. А представьте, что Стоунс получает повреждение. И всё — картина Репина «Приплыли».

Левого защитника у Саутгейта просто нет — хрустальный Люк Шоу из-за семьсот восемьдесят пятой травмы начало турнира пропустит точно. Киран Триппьер весь сезон в «Ньюкасле» боролся с собственными демонами. И сейчас он плохая замена.

Ровно половина состава всего полтора года назад была на чемпионате мира. Остальные понятия не имеют о давлении такого турнира.

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Пожалуй, впервые с Евро-2016 Англия получит большую поддержку от своих болельщиков. К нам на чемпионат мира они ехали с опаской, Катар проигнорировали, Евро-2020 почти полностью провели на «Уэмбли». Английские болельщики на выезде — это мощнейшая форма поддержки и требовательности одновременно.

Эти джентльмены, как и самая требовательная в мире пресса, не простят сборной плохой игры. А хорошей от нее не видели давно.

На самой сложной работе в мире Саутгейт имеет право только на победу. Либо он останется в истории как очередной лузер, который не смог из больших игроков сделать большую команду.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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