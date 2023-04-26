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Сегодня, 19:19

Агент Обрадовича заявил, что к футболисту проявляют интерес российские клубы

Алина Савинова
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Младен Ратковица, агент сербского защитника «Явора» Милана Обрадовича, рассказал, что к футболисту есть интерес из России.

«Было несколько звонков от агентов из России, которые узнавали детали о возможном переходе. Пока мы не говорили о трансфере в конкретный сезон. У него контракт еще на два года, но если поступит интересное предложение, его можно будет обсуждать. Как и у всех сербов, у него нет никаких проблем с тем, чтобы выступать в России, так для него это нормальный вариант. Минус в том, что российские команды не выступают в еврокубках, но будем надеяться, что скоро ситуация изменится», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Обрадович сыграл в 28 матчах за «Явор», получил семь желтых карточек и одну красную. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obradovicha-by-lo-neskol-ko-zvonkov-iz-rossii-prem-er-liga-normal-ny-j-variant-dlya-milana/
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