Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:17

Агент Ондуа ответил, продолжит ли футболист карьеру в России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бенджамен Жандон, агент камерунского полузащитника Гаэля Ондуа, заявил, что пока нет определенности с будущим клубом футболиста.

«Пока не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России. Мы не можем обсуждать трансферы и переговоры на данном этапе», — приводит «РБ Спорт» слова Жандона.

После чемпионата мира Ондуа покинул «Ганновер». В текущем сезоне он провел только два матча в составе немецкого клуба.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ondua-poka-ne-znaem-prodolzhit-li-gae-l-kar-eru-v-rossii/
Гаэль Ондуа
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атланта» вырвала победу над «Чикаго», забив на 90+9-й минуте

Гасилин — о Кокорине: «Пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок»