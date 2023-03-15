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Сегодня, 19:07

Агент Петреску: «Пока никто никаких предложений из России не делал»

Алина Савинова
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Агент Николай Пырнеу, представляющий интересы главного тренера «Клужа» Дана Петреску, заявил, что румыном не интересовались клубы из России.

«Не знаю, есть ли интерес, на нас никто не выходил. Если будет какое-то конкретное предложение, то оно будет обсуждаться и обдумываться. Но пока никто никаких предложений не делал. Предложение из ФНЛ? Любое предложение интересно, неважно, из России или не из России, и может рассматриваться», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Петреску возглавил «Клуж» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла второе место в чемпионате Румынии. Ранее румынский специалист работал в «Кубани» и «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-pyrneu-nikakikh-predlozhenii-iz-rossii-po-petresku-ili-futbolistam-iz-chempionata-rumynii-net-235696/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Дан Петреску
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