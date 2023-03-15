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Сегодня, 14:07

Лодыгин рассказал, что после сезона в «ПАС Янине» ему сделали предложения все клубы Греции

Алина Савинова
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Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал об огромном количестве поступивших ему предложений от греческих клубов после сезона-2021/22.

— У тебя там совершенно дикая статистика была — 10 матчей из 20 отстоял на ноль. Не пропускал пять игр подряд.

— Тут же надо понимать, с кем ты играешь. Если с топом на ноль — это одно. А если с маленьким клубом не пропустил, а гранды тебе отгружают — это другое. Но у меня хорошая серия была: «Панатинаикос», «Арис», АЕК, ПАОК. Со всеми ними «сухари». Я, кстати, с «нуля» и начал. На выезде с АЕК. В итоге мы закончили сезон на пятом или шестом месте, попали в плей-офф, играли только с грандами. Это было вообще супер, — приводит Sport24 слова Лодыгина.

— После этого перфоманса тебя «Панатинаикос» и пригласил.

— Да. Но был не только он. Все клубы Греции после того сезона сделали мне предложение.

Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с 2022 года. Его соглашение с греческим клубом рассчитано до июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-lodygin-posle-sezona-v-pas-yanine-mne-sdelali-predlozheniya-vse-kluby-gretsii
Юрий Лодыгин
Футбол
ФК Панатинаикос
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