Алаба поблагодарил Роналду за выдающуюся карьеру

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду.

«Лично я очень благодарен Роналду за то, что он дал футболу за последние 15 лет. Он помог сформировать наше поколение, его влияние очень велико. Жаль, что сейчас о нем пишут все эти вещи. Это просто низко», — цитирует Алабу Realtotal.

В середине ноября 37-летний футболист покинул «МЮ» после скандального интервью.