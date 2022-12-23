Алаба поблагодарил Роналду за выдающуюся карьеру

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Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду.
«Лично я очень благодарен Роналду за то, что он дал футболу за последние 15 лет. Он помог сформировать наше поколение, его влияние очень велико. Жаль, что сейчас о нем пишут все эти вещи. Это просто низко», — цитирует Алабу Realtotal.
В середине ноября 37-летний футболист покинул «МЮ» после скандального интервью.
Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).