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Сегодня, 12:50

Болельщики АЕКа во время матча почтили память жертв теракта в «Крокусе»

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Болельщики греческого АЕКа во время домашнего матча 29-го тура Суперлиги с «Олимпиакосом» вывесили баннер солидарности с российским народом. Встреча состоялась в воскресенье вечером и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На полотне были изображены флаги Греции и России, свеча, а также дата теракта в «Крокус Сити Холле»: 22.03.2024.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара в Подмосковье погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

ФК АЕК (Афины)
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