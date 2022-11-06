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Сегодня, 21:36

Болельщики норвежского «Буде-Глимт» устроили стоячую овацию российскому голкиперу Хайкин

Иван Шитик
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press
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«Буде-Глимт» на своем поле одержал волевую победу над «Викингом» со счетом 5:4 в матче 29-го тура чемпионата Норвегии.

После завершения игры болельщики устроили теплую акцию прощания с российским голкипером Никитой Хайкином.

Они устроили ему стоячую овацию и скандировали его имя.

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

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Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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«Буде-Глимт» победил 5:4 в чемпионате Норвегии. Российский вратарь Хайкин был заменен после первого тайма