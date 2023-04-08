Чеферин: «Без Месси Аргентина даже не дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 и ее форварде Лионеле Месси.

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси. Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», — приводит слова Чеферина ESPN.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.