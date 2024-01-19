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Сегодня, 16:52

Черевченко сообщил, что отклонил предложение азиатской сборной

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко сообщил «СЭ», что отклонил предложение по работе от одной из азиатских сборных.

«Был определенный интерес от одной из азиатских команд, но я отказался. Посчитал неинтересным. Сейчас ездил на Кубок Азии, смотрел за выступлениями команд. Были конкретные предложения и от клубов, но от них я тоже отказался. Если не будет предложений, которые меня заинтересуют, то до лета возьму паузу в карьере», — сказал Черевченко «СЭ».

Последним клубом специалиста был таджикский «Истиклол», который он покинул в декабре по истечении срока контракта.

Игорь Черевченко
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