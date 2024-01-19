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Сегодня, 17:48

Клопп — о возвращении Хендерсона в Европу: «У нас одна жизнь, и нам приходится принимать решения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение полузащитника Джордана Хендерсона вернуться из Саудовской Аравии в Европу.

«Я с ним не разговаривал об этом. Но я рад за него, потому что он, похоже, счастлив, и это самое главное для меня. Люди критикуют Хендо из-за этих переездов: сначала туда, потом обратно. Но разве мы имеем право обсуждать такие вещи. У нас одна жизнь, и нам приходится принимать решения, и иногда они кажутся тебе верными на первый взгляд. А иногда ты чувствуешь, что что-то не то. Сто процентов он получил там интересный опыт, но потом решил, что ему и его семье будет лучше вернуться в Европу», — цитирует Клоппа This is Anfield.

18 января стало известно, что Хендерсон расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и перешел в «Аякс». За клуб из Саудовской Аравии 33-летний футболист выступал с июля прошлого года. На его счету 19 матчей за «Аль-Иттифак», в которых он отметился пятью голевыми передачами.

Источник: https://www.thisisanfield.com/2024/01/jurgen-klopp-defends-jordan-hendersons-ajax-move-can-enjoy-his-football-again/
Джордан Хендерсон
Футбол
Юрген Клопп
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