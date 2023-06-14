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Сегодня, 13:30

Агент игрока «Црвены Звезды» Эраковича: «За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что «Црвена Звезда» хочет получить за защитника Страхиню Эраковича более десяти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за 22-летнего игрока 9 миллионов евро.

«За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро. Честно говоря, думаю, что сейчас такую сумму нет смысла платить командам из России. По Европе предложений нет», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Эракович провел в составе «Црвены Звезды» 47 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
ФК Црвена Звезда
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