Агент игрока «Црвены Звезды» Эраковича: «За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро»

Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что «Црвена Звезда» хочет получить за защитника Страхиню Эраковича более десяти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за 22-летнего игрока 9 миллионов евро.

«За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро. Честно говоря, думаю, что сейчас такую сумму нет смысла платить командам из России. По Европе предложений нет», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Эракович провел в составе «Црвены Звезды» 47 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.