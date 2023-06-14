Агент игрока «Црвены Звезды» Эраковича: «За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро»

Сегодня, 13:30
Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что «Црвена Звезда» хочет получить за защитника Страхиню Эраковича более десяти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за 22-летнего игрока 9 миллионов евро.
«За Страхиню хотят больше 10 миллионов евро. Честно говоря, думаю, что сейчас такую сумму нет смысла платить командам из России. По Европе предложений нет», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Эракович провел в составе «Црвены Звезды» 47 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.