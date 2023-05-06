Ривалдо: «Было бы неплохо, если бы Роналду вернулся в «Реал» и завершил карьеру там»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я понимаю, что иногда игроки приезжают в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракты на большие деньги, но жизнь там более закрытая, и футбол не всегда так прост, как хотелось бы надеяться, — цитирует AS Ривалдо. — Поэтому бывают моменты разочарования и раздумий. Было бы неплохо и для него, и для футбола, если бы он вернулся в «Реал», чтобы завершить карьеру там. Конечно, болельщики должны понимать, что они не могут ожидать от него того же, что и в 25-26 лет, но он все еще может помочь клубу выигрывать трофеи».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

38-летний португалец в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.