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Сегодня, 11:53

Ривалдо: «Было бы неплохо, если бы Роналду вернулся в «Реал» и завершил карьеру там»

Мария Гусева
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Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я понимаю, что иногда игроки приезжают в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракты на большие деньги, но жизнь там более закрытая, и футбол не всегда так прост, как хотелось бы надеяться, — цитирует AS Ривалдо. — Поэтому бывают моменты разочарования и раздумий. Было бы неплохо и для него, и для футбола, если бы он вернулся в «Реал», чтобы завершить карьеру там. Конечно, болельщики должны понимать, что они не могут ожидать от него того же, что и в 25-26 лет, но он все еще может помочь клубу выигрывать трофеи».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

38-летний португалец в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Ривалдо Феррейра
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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