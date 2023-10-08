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Сегодня, 13:27

Фанаты «Селтика» поддержали палестинцев после атаки на Израиль

Руслан Минаев
Скриншот YouTube-видео Millhouse Speaks.
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Болельщики «Селтика» вывесили баннер в поддержку палестинцев 7 октября во время матча с «Килмарноком» в 8-м туре чемпионата Шотландии.

Надпись на баннере гласит: «Свободу Палестине».

Ранее болельщики «Селтика» неоднократно выступали в поддержку палестинцев. В августе 2016 года фанатские группировки клуба демонстрировали флаг Палестины во время матча с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. После игры УЕФА начал расследование инцидента.

В 2014 года «Селтик» также был оштрафован за демонстрацию флага Палестины.

7 октября 2023 года, движение ХАМАС напало на Израиль. В СМИ пишут, что погибли 40 человек, более 500 ранены, десятки взяты в заложники.

ФК Селтик
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