Фанаты «Селтика» поддержали палестинцев после атаки на Израиль

Болельщики «Селтика» вывесили баннер в поддержку палестинцев 7 октября во время матча с «Килмарноком» в 8-м туре чемпионата Шотландии.

Надпись на баннере гласит: «Свободу Палестине».

Ранее болельщики «Селтика» неоднократно выступали в поддержку палестинцев. В августе 2016 года фанатские группировки клуба демонстрировали флаг Палестины во время матча с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. После игры УЕФА начал расследование инцидента.

В 2014 года «Селтик» также был оштрафован за демонстрацию флага Палестины.

7 октября 2023 года, движение ХАМАС напало на Израиль. В СМИ пишут, что погибли 40 человек, более 500 ранены, десятки взяты в заложники.