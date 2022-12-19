Главный тренер «Ариса» подтвердил микротравму Кокорина: «Она его давно беспокоит»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о причинах отсутствия российского нападающего Александра Кокорина в последних четырех матчах команды.

31-летний россиянин пропустил игры с «Анортосисом» (2:0), «АЕЛом» (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии (0:0). Также форвард не участвовал в товарищеской встрече с греческим «ПАОКом».

«У Саши микротравма, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». — Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь. Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях».

Также главный тренер «Ариса» рассказал, сыграет ли Кокорин в следующем матче с «Левадиакос», который пройдет 21 декабря.

«Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут», — заявил Шпилевский.

Ранее массажист Кокорина рассказал о характере травмы форварда.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.