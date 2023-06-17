Канчельскис поделился мнением о назначении Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Если есть предложение, то почему не поехать? Это же опыт. Если в России не дают шансов, то почему бы не попробовать? Нет смысла сидеть и ждать. У нас один и тот же тренер работает пять лет, убивает три команды и продолжает работать. Безумие! Кержаков правильно сделал, что поехал. Не всегда «Партизан» и «Црвена Звезда» будут на вершине. В других клубах тоже интересно работать. В Сербии хороший чемпионат, в котором всегда были неплохие футболисты. Посмотрим, получится у него или нет. Если его приглашают, то на него надеются», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Предыдущей командой, в которой работал Кержаков, была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.

В сезоне-2022/23 «Спартак» (Суботица) занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии с 39 очками в 37 матчах.