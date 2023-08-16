Кержаков: «Црвена Звезда» — лидер сербского футбола на данный момент»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о работе в Сербии.

«Очевидно, что здесь есть гегемон, лидер сербского футбола на данный момент — «Црвена Звезда». Она намного выше уровнем, чем все остальные команды. Есть также три-четыре очень хороших коллектива, которые в прошлом сезоне показали высокие результаты и добились права играть в еврокубках. Остальные команды в принципе похожи по своему уровню. Первое отличие от российского футбола, которое я заметил за короткий срок пребывания в Сербии, заключается в том, что тут одна из основных задач — подготовка молодых футболистов для дальнейшей их продажи в более статусные клубы и другие страны», — приводит слова Кержакова RT.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба. 7 августа команда потерпела первое поражение при Кержакове.