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Зарубежные

Сегодня, 18:20

Кокорин получил желтую карточку за празднование гола в стиле Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Кокорин.
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин получил желтую карточку за празднование гола в стиле Лионеля Месси.

На 3-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Кипра против команды «Неа Саламина» Кокорин реализовал 11-метровый удар. После этого он повернулся к болельщикам соперника и отпраздновал гол, приложив ладони к ушам. Главный арбитр встречи показал ему за это желтую карточку.

Напомним, что данный жест сделал игрок сборной Аргентины Месси на ЧМ-2022 после того, как забил пенальти в ворота Нидерландов в 1/4 финала.

Александр Кокорин
Лионель Месси
ФК Арис (Лимасол)
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