Кокорин попал в заявку «Ариса» спустя месяц после травмы

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Ариса» на матч 16-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиянин пропустил три последних матча команды из-за мышечной травмы. В последний раз он появлялся на поле 28 ноября в игре 12-го тура с «Пафосом» (2:2), тогда он забил гол.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах.

Игра «Арис» — АПОЭЛ состоится сегодня, 22 декабря и начнется в 20.00 (мск).