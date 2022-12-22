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Сегодня, 12:25

Кокорин попал в заявку «Ариса» спустя месяц после травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Ариса» на матч 16-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиянин пропустил три последних матча команды из-за мышечной травмы. В последний раз он появлялся на поле 28 ноября в игре 12-го тура с «Пафосом» (2:2), тогда он забил гол.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах.

Игра «Арис» — АПОЭЛ состоится сегодня, 22 декабря и начнется в 20.00 (мск).

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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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