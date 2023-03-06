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Сегодня, 18:44

Кормишин: «Когда матч закончился, Куарежма спокойненько сел за столик, кофеек заварил, сигаретку закурил»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Кийову Спортс» Владислав Кормишин поделился воспоминаниями об игре против бывшего форварда Рикарду Куарежмы.

«С кем из известных игроков пересекался? В Турции был товарняк с «Бешикташем» у них на базе. Получается, играл против Куарежмы! Когда матч закончился, он спокойненько сел за столик, кофеек заварил, сигаретку закурил и сидел, расслаблялся. Рикарду уже на опыте, ему можно, наверное», — приводит «Чемпионат» слова Кормишина.

Куарежма играл за «Бешикташ» с 2015 по 2019 год. Также он выступал в составе «Барселоны», «Челси» и «Интера». На его счету 80 матчей за сборную Португалии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5022057-rossijskij-futbolist-za-rubezhom-posle-igry-kuarezhma-zavaril-kofeyok-i-zakuril-sigaretku.html
Рикарду Куарежма
Футбол
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