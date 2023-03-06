Кормишин: «Когда матч закончился, Куарежма спокойненько сел за столик, кофеек заварил, сигаретку закурил»

Российский нападающий «Кийову Спортс» Владислав Кормишин поделился воспоминаниями об игре против бывшего форварда Рикарду Куарежмы.

«С кем из известных игроков пересекался? В Турции был товарняк с «Бешикташем» у них на базе. Получается, играл против Куарежмы! Когда матч закончился, он спокойненько сел за столик, кофеек заварил, сигаретку закурил и сидел, расслаблялся. Рикарду уже на опыте, ему можно, наверное», — приводит «Чемпионат» слова Кормишина.

Куарежма играл за «Бешикташ» с 2015 по 2019 год. Также он выступал в составе «Барселоны», «Челси» и «Интера». На его счету 80 матчей за сборную Португалии.