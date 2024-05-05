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Сегодня, 18:25

Мэттьюс, Барков и Стаал претендуют на награду лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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НХЛ назвала претендентов на награду «Фрэнк Дж. Селки Трофи», ежегодно вручаемую лучшему нападающему оборонительного плана в регулярном чемпионате.

На награду претендуют Остон Мэттьюс («Торонто»), Александр Барков («Флорида») и Джордан Стаал («Каролина»).

Барков уже выигрывал «Фрэнк Дж. Селки Трофи» в сезоне-2020/21. Мэттьюс и Стаал могут стать лауреатами впервые.

Действующим обладателем награды является экс-нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, которого шесть раз признавали лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ.

Джордан Стаал
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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