Мэттьюс, Барков и Стаал претендуют на награду лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ

НХЛ назвала претендентов на награду «Фрэнк Дж. Селки Трофи», ежегодно вручаемую лучшему нападающему оборонительного плана в регулярном чемпионате.

На награду претендуют Остон Мэттьюс («Торонто»), Александр Барков («Флорида») и Джордан Стаал («Каролина»).

Барков уже выигрывал «Фрэнк Дж. Селки Трофи» в сезоне-2020/21. Мэттьюс и Стаал могут стать лауреатами впервые.

Действующим обладателем награды является экс-нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, которого шесть раз признавали лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ.