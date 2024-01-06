«Локомотив» предложил 2 миллиона евро за защитника «Маккаби» из Хайфы Сека

Сегодня, 21:02
«Локомотив» хочет приобрести защитника «Маккаби» из Хайфы Абдулайе Сека, сообщает Metaratings.ru.
Как утверждает источник, московская команда предложила израильскому клубу два миллиона евро за трансфер 31-летнего сенегальского футболиста.
В текущем сезоне Сек провел 25 матчей за «Маккаби» во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с командой из Хайфы рассчитан до лета 2026 года.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 туров.