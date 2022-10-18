Мартин Якубко считает, что Кокорин уже не выйдет на топ-уровень, на котором когда-то выступал

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о перспективах Александра Кокорина в «Арисе» и «Фиорентине».

«Хорошо, что Кокорин забивает, но не надо забывать, что он играет на Кипре. Уровень лиги совсем другой по сравнению с Италией и Россией. РПЛ однозначно сильнее кипрской лиги. И я думаю, что на топ-уровень, на котором Кокорин когда-то выступал, уже не выйдет.

Надо смотреть, какая ситуация будет с тренером, понимать, рассчитывают ли на Кокорина в «Фиорентине». Многое зависит от тренера, если он скажет, что человек у него играть не будет, можно доказывать, быть лучше всех в клубе, но играть не будешь. Надо чтобы тренер и футболист выяснили отношения между собой", — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Являясь нападающим «Фиорентины», Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей за кипрский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.