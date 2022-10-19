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Сегодня, 14:06

Главный тренер сборной Казахстана Адиев заявил, что скорее всего продолжит работу в национальной команде

Мария Гусева

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о своем будущем.

«Сейчас идут переговоры с Федерацией футбола Казахстана, они на продвинутой стадии. С большой долей вероятности, я продолжу работу в сборной. У меня были реальные предложения от клубов РПЛ, но это уже в прошлом. Почему решил продолжить работу в сборной? Это особенное чувство, когда ты возглавляешь национальную команду. Думаю, для тренера это лучшее, что может произойти в карьере. Впереди большой турнир, хочется там попытаться что-то сделать для страны, себя. Но двери в клубный футбол я не закрывал. Все еще возможно», — цитирует «РБ Спорт» Адиева.

45-летний Адиев тренирует сборную Казахстана с апреля текущего года. В России он работал в «Анжи», «Ахмате», «Чайке», «Легион-Динамо» и нижегородской «Волге».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-skoree-vsego-prodolzhit-rabotu-v-sbornoj-kazahstana/
Магомед Адиев
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