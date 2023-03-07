Мирзоян прокомментировал решение Тикнизян выступать за сборную Армении

7 марта, 23:24
Член Исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.
«Наир выбрал то, что ему по душе. Может быть, он оценил свои возможности и подумал, что ему будет сложно пробиться в состав сборной России. Или подумал: сборная Армении будет выступать за право на участие в ЧЕ и ЧМ, и он там засветится. Много вариантов, и мы не можем знать, почему он выбрал. Но это его право! У нас же бразильцы приняли российское гражданство, и они решили, что их привлекут в сборную. Но мы можем об этом только предположить. На сегодняшний день смена команды происходит везде. Люди ищут, где им будет выгоднее», — приводит слова Мирзояна Sport24.
В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.