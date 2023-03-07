0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

7 марта, 23:24

Мирзоян прокомментировал решение Тикнизян выступать за сборную Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.

«Наир выбрал то, что ему по душе. Может быть, он оценил свои возможности и подумал, что ему будет сложно пробиться в состав сборной России. Или подумал: сборная Армении будет выступать за право на участие в ЧЕ и ЧМ, и он там засветится. Много вариантов, и мы не можем знать, почему он выбрал. Но это его право! У нас же бразильцы приняли российское гражданство, и они решили, что их привлекут в сборную. Но мы можем об этом только предположить. На сегодняшний день смена команды происходит везде. Люди ищут, где им будет выгоднее», — приводит слова Мирзояна Sport24.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-mozhet-nair-podumal-chto-budet-slozhno-probitsya-v-sbornuyu-rossii-mirzoyan-o-reshenii-tiknizyana-igrat-za-armeniyu
Футбол
Александр Мирзоян
3
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арис» без Кокорина обыграл «Анортосис» и завершил регулярный сезон чемпионата Кипра на третьем месте