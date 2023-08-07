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Сегодня, 13:26

Отец Пруцева заявил, что футболисту не предлагали выступать за молодежную сборную Сербии

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, отреагировал на информацию о том, что футболист отказался выступать за сборную Сербии U-21.

«Нет, мы не знаем, кто кому предлагал. Как можно отказаться, когда даже предложения нет? Не знаю, откуда эти слухи. С сыном разговаривал, он сказал, что ему никто не звонил и ничего не предлагал. Рассмотрели бы мы такой вариант? Естественно, будем рассматривать любые предложения. Стоит ли оно того, что думают в молодежной сборной России, рассчитывают ли на него там? Если да, то это другая история. Можно только фантазировать на эту тему», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился 1 голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года.

В России Пруцев выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также на его счету 2 игры в составе молодежной сборной страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-pruceva-synu-ne-predlagali-vystupat-za-sbornuyu-serbii-no-my-rassmotrim-takoi-variant-272170/
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