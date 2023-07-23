Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Перед стартом сезона 2023 / 2024 клубы Европы проведут серию товарищеских матчей. «СЭ» публикует расписание и результаты главных игр межсезонья для любителей футбола. Время начала матчей — московское. Содержание статьи Скрыть Международные турниры лета 2023

Товарищеские матчи топ-клубов летом 2023 Международные турниры лета 2023 Летняя серия премьер-лиги (АПЛ) Место проведения: США

Срок проведения: с 22-е по 30 июля

Участники: «Челси», «Ньюкасл», «Брайтон», «Фулхэм», «Брентфорд», «Астон Вилла» 23 июля. «Челси» — «Брайтон» — 4:3 23 июля. 23.00. «Фулхэм» — «Брентфорд» 24 июля. 02.00. «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 27 июля. 00.30. «Брентфорд» — «Брайтон» 27 июля. 02.00. «Фулхэм» — «Астон Вилла» 27 июля. 03.15. «Ньюкасл» — «Челси» 29 июля. 02.30. «Брайтон» — «Ньюкасл» 30 июля. 19.00. «Астон Вилла» — «Брентфорд» 30 июля. 21.45. «Челси» — «Фулхэм» Soccer Champions Tour Место проведения: США

Срок проведения: с 23 июля по 3 августа

Участники: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» 23 июля. «Барселона» — «Ювентус»: матч отменен из-за вирусной болезни у игроков испанского клуба. 24 июля. 05.00. «Реал» — «Милан» 27 июля. 03.30. «Реал» — «Манчестер Юнайтед» 27 июля. 05.30. «Барселона» — «Арсенал» 28 июля. 05.30. «Ювентус» — «Милан» 30 июля. 00.00. «Реал» — «Барселона» 2 августа. 06.00. «Барселона» — «Милан» 3 августа. 02.30. «Реал» — «Ювентус» АПЛ, таблица трансферов: Мбаппе приедет в Манчестер? Экс-тренер «Спартака» подписал Диаби Товарищеские матчи топ-клубов летом 2023 13 июля. 20.00. «Нюрнберг» — «Арсенал» — 1:1 18 июля. 13.00. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:3 19 июля. 21.00. «Бетис» — «Монако» — 1:3. 20 июля. 03.00. «Челси» — «Рексем» — 5:0 20 июля. 03.30. Сборная МЛС — «Арсенал» — 0:5 21 июля. 18.00. «ПСЖ» — «Гавр» — 2:0 22 июля. 18.00. «Лидс» — «Монако» — 0:2 23 июля. 18.00. «Лацио» — «Триестина» 23 июля. 19.45. «Фиорентина» — «Катандзаро» 24 июля. 14.00. «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» 25 июля. 13.20. «ПСЖ» — «Аль-Наср» 25 июля. 19.00. «Удинезе» — «Лейпциг» 25 июля. 21.00. «Санкт-Галлен» — «Валенсия» 25 июля. 22.30. «Спортинг» — «Реал Сосьедад» 26 июля. 05.30. «Манчестер Юнайтед» — «Рексем» 26 июля. 13.30. «Бавария» — «Манчестер Сити» 26 июля. 14.30. «Тоттенхэм» — «Лайон Сити Сейлорс» 26 июля. 18.00. «Лас-Пальмас» — «Эспаньол» 27 июля. 14.00. «Атлетико» — сборная К-лиги 27 июля. 20.00. «Фейеноорд» — «Вильярреал» 28 июля. 13.20. «ПСЖ» — «Сересо» 28 июля. 20.30. «Бетис» — «Бернли» 29 июля. 16.00. «Аугсбург» — «Аякс» 29 июля. 16.30. «Хоффенхайм» — «Рейнджерс» 29 июля. 18.00. ПСВ — «Андерлехт» 29 июля. 21.30. «Дженоа» — «Монако» 30 июля. 12.00. «Ливерпуль» — «Лестер» 30 июля. 14.00. «Атлетико» — «Манчестер Сити» 30 июля. 17.00. «Фейеноор» — «Бенфика» 30 июля. 19.30. ПСВ — «Ноттингем Форест» 31 июля. 04.00. «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Д 1 августа. 13.20. «ПСЖ» — «Интер» 2 августа. 14.30. «Ливерпуль» — «Бавария» 2 августа. 20.00. «Арсенал» — «Монако» 2 августа. 21.45. «Марсель» — «Байер» 3 августа. 03.30. «Челси» — «Боруссия» Д 3 августа. 04.00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 5 августа. 14.30. «Байер» — «Вест Хэм» 5 августа. 17.00. «Эвертон» — «Спортинг» 5 августа. 18.00. АЗ — «Болонья» 5 августа. 22.30. «Кристал Пэлас» — «Лион» 6 августа. 05.00. «Севилья» — «Атлетико» 6 августа. 16.00. «Тоттенхэм» — «Шахтер» 6 августа. 18.00. «Боруссия» Д — «Аякс» 6 августа. 18.00. «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа. 20.30. «Тулуза» — «Рома» 7 августа. 18.00. «Бавария» — «Монако» 8 августа. 21.00. «Барселона» — «Тоттенхэм» 8 августа. 21.00. «Ливерпуль» — «Дармштадт»