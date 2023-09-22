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Сегодня, 16:59

Полузащитник «Пюника» Коваленко рассказал, что не собирается покидать Армению из-за конфликта

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Полузащитник «Пюника» Михаил Коваленко высказался о ситуации в Армении на фоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

«В целом дела сейчас хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся за происходящую ситуацию, особенно местные ребята. На днях с женой окажем гуманитарную помощь в пункте сбора. Я интересуюсь ситуацией и в новостях, и у местных ребят. Ситуация тяжелая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но вроде бы ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую — работаем в обычном режиме», — приводит «Чемпионат» слова Коваленко.

Также футболист отметил, что ситуация никак не повлияла на тренировочный процесс и все проходит по плану.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. После этого полузащитник «Интера» и экс-игрок сборной Армении Генрих Мхитарян выступил с заявлением по данной ситуации. На следующий день Баку и Карабах договорились о прекращении огня.

Коваленко выступает за «Пюник» с 2022 года. В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Пюник
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