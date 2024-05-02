«Дадим Играм больше огня». Почему протестующие в Париже сожгли олимпийские кольца?

Первомайские манифестации во Франции, возможно, стали репетицией беспорядков во время летней Олимпиады.

Французские профсоюзы бурно отпраздновали Международный день солидарности трудящихся, выведя на улицы десятки тысяч недовольных. По данным организаторов, всего в стране в демонстрациях 1 мая приняли участие более 200 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч — в Париже. Это значительно меньше, чем год назад, но все равно масштабы беспорядков впечатляют. Накануне Олимпиады это гарантирует огромное напряжение для организаторов и участников соревнований. Ведь на кону вопросы безопасности и нормального функционирования инфраструктуры.

Недовольство идет на убыль?

В 2023-м на фоне неприятия пенсионной реформы первомайские акции собрали во Франции почти миллион протестующих, в том числе более ста тысяч — в столице. Теперь, когда власти все-таки продавили повышение пенсионного возраста, манифестантов оказалось существенно меньше. И на первый план вышли другие вопросы — в частности, палестинский и олимпийский. Однако профсоюзы утверждают, что настоящие протесты еще только начинаются. Например, на 21 мая намечена забастовка железнодорожников Sud Rail Ile-de-France. А заявки на некоторые из стачек поданы прямо на дни проведения Игр — с 26 июля по 11 августа.

Министерство внутренних дел Франции по традиции оценило общее количество демонстрантов намного скромнее, чем организаторы акций, — в 121 тысячу человек всего и в 18 тысяч — в Париже. Марш в столице под пропалестинскими и антиолимпийскими лозунгами прошел в целом спокойно, хотя семь полицейских были госпитализированы в результаты взрыва самодельного взрывного устройства. В ответ стражи порядки применили слезоточивый газ и задержали не менее 45 человек. Столкновения с применением дубинок и водометов, помимо Парижа, зафиксированы в Нанте, Лионе и других французских городах.

Одним из показательных моментов стало демонстративное сожжение олимпийских колец около статуи Марианны на парижской площади Республики. При этом протестующие призывали «дать Олимпиаде больше огня» и выражали несогласие с расходованием огромных средств на Игры вместо решения социальных вопросов. Среди поводов для недовольства — выселение из Парижа в провинцию накануне соревнований незаконных мигрантов и других асоциальных элементов. Но главное — трудящиеся уверены: дополнительные сложности в рабочем процессе из-за проведения ОИ должны отдельно оплачиваться работодателями.

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Кого олимпийский огонь согреет, а кого — спалит?

В списке недовольных есть даже профсоюз полицейских, который требует повышения оплаты и улучшений условий труда, угрожая сорвать предстоящую эстафету олимпийского огня. На грани забастовки из-за размера бонусов — железнодорожники с авиадиспетчерами и сборщики мусора. Отказываются трудиться сверхурочно и сотрудники предприятия, производящего олимпийские медали. В общем, все, кто понимает, что правительству и работодателям отступать некуда, стараются обернуть момент себе на пользу. В стране с грандиозными традициями борьбы трудящихся за свои права нынешняя ситуация была давно предсказуема.

Что касается палестинского направления протестов, то сейчас оно носит откровенно антиизраильский характер. Сторонники Палестины и Ирана убеждены, что Израиль должен ответить за свои действия в секторе Газа. В частности, звучат призывы лишить израильскую делегацию флага — точно так же, как сделано в отношении атлетов из России и Белоруссии. С подобной инициативой выступили около 30 французских депутатов. При этом МОК и правительство Франции категорически отказываются вводить санкции в отношении израильтян, поскольку военная операция этой страны якобы «носит оборонительный характер».

Антиизраильские настроения сейчас особенно сильны в студенческих кампусах (и не только во Франции), что ставит перед спецслужбами серьезные проблемы по обеспечению безопасности — в частности, во время соревнований с длинными маршрутами на открытом воздухе: марафонов среди бегунов и ходоков, а также стартов по шоссейным велогонкам. Ассоциация «ЕвроПалестина» требует жесткого запрета на израильский флаг, а разного рода террористы грозят актами насилия не только в отношении спортсменов, но и во время массовых церемоний — в частности, в ходе парада открытия в акватории Сены.

Сейчас наряду с призывами к социальной справедливости и к отставке президента страны Эммануэля Макрона демонстранты несли плакаты о бойкоте и даже отмене Олимпиады. Навряд ли это реально. Но июль и август в Париже определенно станут жаркими. Причем как физически (синоптики обещают один из самых теплых летних сезонов в истории метеонаблюдений в Европе), так и в социально-политическом плане. Вопрос только в том, кого олимпийский огонь согреет, а кого — спалит.