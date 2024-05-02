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Париж-2024

Сегодня, 13:45

«Дадим Играм больше огня». Почему протестующие в Париже сожгли олимпийские кольца?

Протестующие в Париже сожгли олимпийские кольца перед Играми-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Протестующие в Париже накануне Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press
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Первомайские манифестации во Франции, возможно, стали репетицией беспорядков во время летней Олимпиады.

Французские профсоюзы бурно отпраздновали Международный день солидарности трудящихся, выведя на улицы десятки тысяч недовольных. По данным организаторов, всего в стране в демонстрациях 1 мая приняли участие более 200 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч — в Париже. Это значительно меньше, чем год назад, но все равно масштабы беспорядков впечатляют. Накануне Олимпиады это гарантирует огромное напряжение для организаторов и участников соревнований. Ведь на кону вопросы безопасности и нормального функционирования инфраструктуры.

Недовольство идет на убыль?

В 2023-м на фоне неприятия пенсионной реформы первомайские акции собрали во Франции почти миллион протестующих, в том числе более ста тысяч — в столице. Теперь, когда власти все-таки продавили повышение пенсионного возраста, манифестантов оказалось существенно меньше. И на первый план вышли другие вопросы — в частности, палестинский и олимпийский. Однако профсоюзы утверждают, что настоящие протесты еще только начинаются. Например, на 21 мая намечена забастовка железнодорожников Sud Rail Ile-de-France. А заявки на некоторые из стачек поданы прямо на дни проведения Игр — с 26 июля по 11 августа.

Министерство внутренних дел Франции по традиции оценило общее количество демонстрантов намного скромнее, чем организаторы акций, — в 121 тысячу человек всего и в 18 тысяч — в Париже. Марш в столице под пропалестинскими и антиолимпийскими лозунгами прошел в целом спокойно, хотя семь полицейских были госпитализированы в результаты взрыва самодельного взрывного устройства. В ответ стражи порядки применили слезоточивый газ и задержали не менее 45 человек. Столкновения с применением дубинок и водометов, помимо Парижа, зафиксированы в Нанте, Лионе и других французских городах.

Одним из показательных моментов стало демонстративное сожжение олимпийских колец около статуи Марианны на парижской площади Республики. При этом протестующие призывали «дать Олимпиаде больше огня» и выражали несогласие с расходованием огромных средств на Игры вместо решения социальных вопросов. Среди поводов для недовольства — выселение из Парижа в провинцию накануне соревнований незаконных мигрантов и других асоциальных элементов. Но главное — трудящиеся уверены: дополнительные сложности в рабочем процессе из-за проведения ОИ должны отдельно оплачиваться работодателями.

Олимпийские кольца в Париже
Фото Reuters

Кого олимпийский огонь согреет, а кого — спалит?

В списке недовольных есть даже профсоюз полицейских, который требует повышения оплаты и улучшений условий труда, угрожая сорвать предстоящую эстафету олимпийского огня. На грани забастовки из-за размера бонусов — железнодорожники с авиадиспетчерами и сборщики мусора. Отказываются трудиться сверхурочно и сотрудники предприятия, производящего олимпийские медали. В общем, все, кто понимает, что правительству и работодателям отступать некуда, стараются обернуть момент себе на пользу. В стране с грандиозными традициями борьбы трудящихся за свои права нынешняя ситуация была давно предсказуема.

Что касается палестинского направления протестов, то сейчас оно носит откровенно антиизраильский характер. Сторонники Палестины и Ирана убеждены, что Израиль должен ответить за свои действия в секторе Газа. В частности, звучат призывы лишить израильскую делегацию флага — точно так же, как сделано в отношении атлетов из России и Белоруссии. С подобной инициативой выступили около 30 французских депутатов. При этом МОК и правительство Франции категорически отказываются вводить санкции в отношении израильтян, поскольку военная операция этой страны якобы «носит оборонительный характер».

Из&nbsp;Парижа вывезут всех бездомных. Из олимпийского Парижа вывезут бомжей. Ради Игр город идет на жертвы

Антиизраильские настроения сейчас особенно сильны в студенческих кампусах (и не только во Франции), что ставит перед спецслужбами серьезные проблемы по обеспечению безопасности — в частности, во время соревнований с длинными маршрутами на открытом воздухе: марафонов среди бегунов и ходоков, а также стартов по шоссейным велогонкам. Ассоциация «ЕвроПалестина» требует жесткого запрета на израильский флаг, а разного рода террористы грозят актами насилия не только в отношении спортсменов, но и во время массовых церемоний — в частности, в ходе парада открытия в акватории Сены.

Сейчас наряду с призывами к социальной справедливости и к отставке президента страны Эммануэля Макрона демонстранты несли плакаты о бойкоте и даже отмене Олимпиады. Навряд ли это реально. Но июль и август в Париже определенно станут жаркими. Причем как физически (синоптики обещают один из самых теплых летних сезонов в истории метеонаблюдений в Европе), так и в социально-политическом плане. Вопрос только в том, кого олимпийский огонь согреет, а кого — спалит.

Олимпиада
МОК
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