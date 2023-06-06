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Сегодня, 21:55

«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с вратарем Батлендом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер Джек Батленд стал новым игроком «Рейнджерс», сообщает пресс-служба шотландского клуба.

«Клуб «Рейнджерс» рад объявить о подписании предконтрактного контракта с Батлендом. Джек официально присоединится к клубу 1 июля, заключив 4-летний контракт, при условии получения международного разрешения», — говорится в заявлении клуба.

Игрока подписали на правах свободного агента. До этого британский голкипер играл в аренде в «Манчестер Юнайтед», права на него принадлежали «Кристал Пэлас».

30-летний англичанин не провел в этом сезоне ни одного матча. В прошлом сезоне он сыграл в 15 встречах за «Кристал Пэлас» и провел три сухие игры.

Источник: ФК Рейнджерс
Джек Батленд
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рейнджерс
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