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Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА

Виктория Кравченко
Игроки ЦСКА и «Осера» в четвертьфинале Кубка УЕФА.
Фото Александр Вильф., «СЭ»
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Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Он заявил, что случай, о котором он рассказал, мог довести до тюрьмы.

Первая встреча в Москве завершилась победой армейцев со счетом 4:0. В Осере ЦСКА проиграл со счетом 0:2. Ответную игру обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Вольфгангом Штарком.

«После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил одного местного парня пойти и обыскать сумки арбитров во время матча. Он вернулся ко мне с бледным лицом и сказал: «Там есть великолепные часы с рубинами», — цитирует 85-летнего Ги Ру Le Figaro.

Он добавил, что не хотел бы быть зачинщиком скандала, поэтому не стал сообщать о своей находке. Ги Ру признал, что чувствует свою вину.

«Я поступил неправильно. Я ничего не сказал. И я был еще большим дураком, что не украл часы», — добавил бывший тренер.

ЦСКА в сезоне-2004/05 дошел до финала Кубка УЕФА и обыграл «Спортинг» со счетом 3:1.
ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
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