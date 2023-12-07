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Сегодня, 14:39

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин сообщил, что ему предстоит операция

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что ему в ближайшее время предстоит операция в связи с травмой.

«Привет, ребята! Моя травма была более серьезной, чем ожидалось. Поэтому я и медицинский персонал решили проводить операцию. Однако мой путь к выздоровлению начинается сейчас, и я вернусь сильнее. Также хочу поблагодарить доктора Уоллеса и персонал больницы Короля Эдуарда за заботу обо мне», — написал Хайкин в соцсетях.

28-летний россиянин вернулся в норвежский клуб из английского «Бристоль Сити» в марте этого года. Ранее он уже выступал за «Буде-Глимт» с 2019 по 2023 годы. В минувшем сезоне Хайкин в третий раз стал чемпионом Норвегии.

Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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