Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета

Руководство сборной Бразилии хочет, чтобы главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавил национальную команду. После вылета бразильцев из ЧМ-2022 Тите покинул свой пост.

По данным TNT Sports, Конфедерация бразильского футбола готова подождать Карло Анчелотти до лета. Специалист примет решение о своем будущем по окончании сезона-2022/23.

Сборная Бразилии закончила выступление на ЧМ, проиграв в четвертьфинале Хорватии в серии пенальти.